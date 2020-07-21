В Якутии в 2020 году отремонтируют участок железной дороги протяженностью 65 км

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Путеремонтная кампания в Якутии в 2020 году включает ремонт участка железной дороги Томмот - Нижний Бестях протяженностью 65 км, которая связывает сеть железных дорог России с Якутском (поселок Нижний Бестях находится в 30 км от столицы региона на противоположном берегу Лены). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании "Железные дороги Якутии".

"В 2020 году планируется поставить на щебеночный балласт (для верхней части строения пути) участок железной дороги протяженностью 65 км. Эти ремонтные работы позволят нам на участке Томмот - Нижний Бестях увеличить скорость до 60 км/час. На данный момент скорость составляет 40-50 км/час в зависимости от состояния земляного полотна", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что для ремонта потребуется свыше 80 тыс. кубометров путевого щебня. "Также идет реконструкция путевого развития станции Алдан - удлинение приемоотправочных путей согласно нормативам для вместимости поездов длиной 1 050 м", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, на участках Беркакит - Томмот - Нижний Бестях летом запланирована замена негодных шпал. "По нашим подсчетам, мы должны заменить примерно 8 тыс. штук, поскольку песчано-гравийная смесь балластной призмы ускоряет выход из строя шпального хозяйства", - добавили в компании.