Конгрессмены США одобрили инициативу об ужесточении санкций против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 20 июля единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа Соединенных Штатов.

Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов.

В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США, которые задевают интересы европейских компаний, в том числе в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", поскольку подобные меры идут вразрез с международным правом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas ("Оллсиз") остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

О проекте военного бюджета

Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов.

Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени, начала зимы.