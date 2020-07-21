Более 150 предпринимателей в Приамурье получили льготы по арендной плате

ТАСС, 21 июля. Число предпринимателей в Амурской области, которые смогли воспользоваться отсрочкой или освобождением от арендной платы за муниципальное и областное имущество, превысило 150, сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального министерства экономического развития.

"На сегодняшний день оформлено уже 153 дополнительных соглашения. Отсрочку уплаты арендных платежей предпринимателям дали на общую сумму 18,3 млн рублей, освободили от взносов в целом на 1,1 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

В Амурской области во время действия режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции арендаторы государственного и муниципального имущества могут обратиться за предоставлением отсрочки по оплате аренды на девять месяцев с начала года. Также они могут рассчитывать на освобождения от арендной платы, если им пришлось приостановить свою деятельность на время простоя.

По данным областного правительства, пострадавшим предпринимателям также предоставляют микрозаймы, региональные гарантии. К концу июня субсидии малым и средним предприятиям составили около 670 млн рублей. Что касается федеральных мер, то в Приамурье выдано 125 беспроцентных кредитов на выплату заработной платы - это около 240 млн рублей, льготные кредиты на возобновление деятельности бизнеса - 638 млн. Почти 400 млн рублей направлено на субсидии на выплату заработной платы и решение других неотложных задач.

В мае правительство РФ приняло распоряжение, которое предусматривает меры поддержки льгот, связанных с арендой по объектам недвижимости и земельных участков, связанных с ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отсрочка оплаты аренды земельных участков предусмотрена за апрель, май и июнь 2020 года включительно до следующего года.