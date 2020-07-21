Стоимость проезда по трассе Москва - Казань составит около 2,5 руб. за км

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость проезда по всей новой трассе Москва - Казань для легковых автомобилей составит около 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия 1".

"Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 руб. за км будет стоить", - сказал он. - Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км - 1 600 руб. (за всю трассу - прим. ТАСС)".

При этом Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 - полностью новое строительство. Автодорога позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, тогда как сейчас этот путь занимает более 10 часов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва-Казань в 2024 году, вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.