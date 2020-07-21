Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней.

"Сделка есть!" - написал он в своем Twitter.

"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1, 074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд.

"Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил на итоговой пресс-конференции Мишель.

Климатические задачи

Впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам, заявил Шарль Мишель.

"Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату", - сказал он.