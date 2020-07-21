Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом"

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. ЕС по итогам почти пятидневного саммита, на котором удалось достичь согласия по бюджету и фонду восстановления, показал свою способность "идти необычными путями". Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на итоговой пресс-конференции.

"Мы пришли к хорошему завершению", - сказала она. "Это хороший сигнал за пределы Европы", - добавила канцлер.

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы. "Он ориентирован на будущее Европы", - сказала глава кабмина ФРГ.

Объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов. По словам канцлера, была группа государств, которая имела другой взгляд на объем грантов в общем фонде. Изначально планировалось, что безвозмездная помощь составит не €390, а €500 млрд.

"Сейчас идеи мультилатерализма находятся под давлением. ЕС показал, что в такой момент <…> способен действовать", - добавила Меркель.