Сбербанк продолжит обслуживать госкредит в 150 млрд руб.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит в размере 150 млрд рублей, его списание не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"В рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 млрд (рублей) в основном капитале Сбербанка. До смены акционеров данный кредит также учитывался в основном капитале банка. Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений. <...> Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне Наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля", - сказали в пресс-службе.

В банке пояснили, что согласно требованиям Базельских стандартов для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка. "Включение данных положений в договор никак не влияет на текущее обслуживание кредита", - отметили в Сбербанке, добавив, что списание кредита не рассматривается ни в каких стресс-сценариях.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на три источника, близких к ходу переговоров, сообщило, что Минфин и Центробанк РФ договорились об условиях, на которых может быть списан "суборд" Сбербанка на 150 млрд рублей.

Сбербанк получил 10-летние субординированные кредиты от ЦБР на 500 млрд руб. в 2008 году. В мае 2010 года банк вернул 200 млрд руб. из этой суммы, но во время украинского кризиса в 2014 году взял их обратно в капитал. Сбербанк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня.