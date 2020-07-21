Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы, Болгария получит €29 млрд. Об этом во вторник сообщил по итогам саммита Евросоюза премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Бюджет для Болгарии на следующие годы составит €29 млрд, я добился и дополнительных €200 млн на развитие отсталых регионов, прежде всего северо-запада страны, - сообщил Борисов в прямом включении на своей странице в Facebook. - Это большой успех, так как Болгария в новый период получит больше средств, чем ранее, при том, что общий объем бюджетных средств ЕС уменьшился на €62 млрд".

Премьер Болгарии отметил, что во время переговоров были "перестрелки" между участниками саммита и "звучали обидные высказывания", было выпито рекордное количество чашек кофе, но результата удалось добиться.

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.