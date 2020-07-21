ВЭБ и РЭЦ открывают торговую компанию в Китае

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) открывают в Китае Российскую торговую компанию (РТК). РТК должна помочь компаниям из РФ интегрироваться в местный рынок, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ во вторник.

"Госкорпорация ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр открывают в Китае Российскую торговую компанию (РТК) "Хуа Но Э Сян". Эта коммерческая структура поможет российским компаниям эффективно интегрироваться в местный рынок и в кратчайшие сроки приступить к экспорту своей продукции в КНР. Уникальной отличительной особенностью РТК станет принцип "оплаты за результат": вознаграждение за свои услуги она получит только если обратившаяся российская компания успешно выйдет на местный рынок", - отмечается в сообщении. В случае успеха аналогичные структуры будут созданы ВЭБ.РФ и РЭЦ в других государствах, подчеркнули в госкорпорации.

Практическая работа по запуску РТК поручена дочерним компаниям ВЭБ.РФ: "ВЭБ Азия Лимитед", развивающей проекты ВЭБ.РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Председателем совета директоров компании назначен генеральный директор "ВЭБ Азия Лимитед", генеральный представитель РЭЦ в АТР Артем Шаров. Предполагается, что РЭЦ выступит в качестве головного офиса новой компании в России для взаимодействия с российскими экспортерами по принципу "одного окна". Также уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом российских поставщиков и китайскими импортерами в Пекине и Шанхае, а также провинциях Гуандун, Хэйлунцзян и Сычуань.

"Цель РТК - стать надежной межотраслевой платформой для заключения внешнеторговых сделок между российским производителем и китайским потребителем, взяв на себя часть рисков ВЭД с обеих сторон и получив за это вознаграждение, компенсирующее затраты", - отметил Шаров, слова которого приводятся в сообщении ВЭБ.

В госкорпорации также уточнили, что в соответствии с действующим китайским законодательством РТК вправе проводить торговые и импортно-экспортные операции, вести консалтинговую деятельность по широкому кругу вопросов, выступать агентом партнерских предприятий в целях решения конкретных задач по организации бизнеса в Китае, а также входить в акционерные капиталы других кампаний.