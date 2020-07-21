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Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС

По словам Шарля Мишеля, таким критерием впервые стало соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые становится решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами Евросообщества. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам почти пятидневного саммита ЕС в Брюсселе во вторник.

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"Впервые в истории соблюдение верховенства закона - решающий критерий распределения бюджетных расходов", - сказал он.

Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии. При этом в первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия уличит в несоблюдении европейских ценностей. Однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен - этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС.

Теги
Мишель, Шарль
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