Новак: спрос на электроэнергию в последние две-три недели превышает показатели 2019 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Спрос на электроэнергию в России, резко снизившийся из-за пандемии и введения ограничительных мер, направленных на снижение темпов распространения коронавируса, в последнее время начал восстанавливаться и в последние недели превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках итоговой коллегии ведомства.

"Спрос снижался максимально до 9-10%, сегодня этот спрос уже частично восстановлен. И мы видим даже, что в последние 2-3 недели он выше, чем в прошлом году, спрос на электроэнергию", - сказал он.

"Поэтому надеемся, что здесь будет восстановление рынка до конца года", - добавил министр.

Новак сообщил, что производственные показатели по добыче газа, нефти и угля в России в 2020 году будут ниже показателей прошлого года, несмотря на положительную динамику по восстановлению спроса.

"Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по добыче нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля. Хотя, как я уже сказал, динамика сегодня положительная, но за счет спада в первом квартале и первом полугодии в целом мы видим, что до конца года у нас показатели будут ниже прошлогодних", - сказал он.