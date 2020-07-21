Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,74% - до $43,6 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,56% и торгуется на уровне $41,15 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,45%, до 2814,99 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1242,99 пункта.

К 10:07 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2828,57 пункта (+0,94%), а РТС растет на 1,53%, достигая отметки в 1254,7 пункта.