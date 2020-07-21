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"Газпром нефть" и Shell создают СП для разработки углеводородов на Гыданском полуострове

После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в капитале совместного предприятия

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и концерн Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан, говорится в сообщении российской компании.

После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в уставном капитале совместного предприятия. Управление СП будет осуществляться "Газпром нефтью" и Shell на паритетных началах. Закрытие сделки запланировано на 2020 год после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.

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