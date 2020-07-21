Правительство в сентябре обсудит при участии президента развитие нефтегазохимии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство при участии президента РФ Владимира Путина планирует обсудить в сентябре дальнейшее развитие нефтегазохимической отрасли и, возможно, производство сжиженного природного газа. Совещание пройдет на производственных объектах "Сибура" в Тобольске. Об этом сообщил в ходе итогового заседания коллегии Министерства энергетики РФ вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК.

"Вчера у меня была встреча с главой государства, и он принял приглашение компании "Сибур". Они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске, и на сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного актива, где есть возможность поговорить о дальнейшем развитии этого направления, о чем мы с вами уже договаривались и готовим дополнительные предложения вслед за рассмотренным на правительстве и внесенным в Госдуму известным законом, который должен стимулировать развитие этого важного для страны направления", - сказал Борисов.

"Поговорим еще о дополнительных мерах, которые будут стимулировать, может быть, финальную продукцию нефтегазохимии. <...> Может быть, поговорим еще подробнее об СПГ генерации", - добавил он.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. После выхода на проектную мощность он станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, а также установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.