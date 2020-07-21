В Москве после снятия ограничений из-за пандемии не открылись 16% салонов красоты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 16% салонов красоты и 31% спа-салонов в Москве к июлю не возобновили свою деятельность после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-касс IТ-компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"К 1 июля в Москве после трехмесячного простоя так и не открылись около 16% салонов красоты и 31% спа-салонов по сравнению с показателями начала марта. В столице салонам красоты разрешили работать с 9 июня, а спа-салонам - с 23 июня", - говорится в исследовании.

"Эвотор" опросил 100 владельцев и директоров московских салонов красоты, парикмахерских и спа-салонов, не работавших по состоянию на 1 июля. По данным опроса, более трети владельцев неработающих салонов (36%) не планируют возобновлять бизнес или уже продали его. Еще 34% руководителей салонов рассчитывают открыться в июле, 7% - в августе или сентябре, а 23% - не определили дату открытия.

Из-за финансовых трудностей не смогли вовремя возобновить работу 43% владельцев салонов. Одной из самых распространенных причин, по которым малый бизнес не сумел восстановить работу после снятия ограничений, стали разногласия с арендодателем. Так, 38% респондентов признались, что собственники занимаемых ими помещений не пошли на уступки и не предоставили скидки по арендным платежам, говорится в данных опроса.

Предприниматели подтверждают, что спрос на их услуги из-за пандемии существенно сократился. По этой причине 38% опрошенных отложили открытие салонов или свернули бизнес. Из-за новых требований Роспотребнадзора не смогли возобновить работу к 1 июля 29% опрошенных. Сложности с персоналом стали причиной дополнительного простоя для 16% опрошенных.

"Результаты опроса отражают ситуацию не только в индустрии красоты, но и в малом и среднем бизнесе в целом. К началу июля в стране по-прежнему не работала каждая пятая торговая точка от показателей начала марта. Ни в одном из регионов число работающих предприятий малого и среднего бизнеса не восстановилось полностью. С финансовыми трудностями из-за пандемии так или иначе столкнулись большинство предпринимателей, а сокращение спроса во время и после локдауна и невозможность платить за аренду во время простоя стали основными причинами закрытия бизнеса", - сказал гендиректор компании "Эвотор" Андрей Романенко.