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Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам в мае до 31%

В бюро кредитных историй отметили, что снижение показателя связано с ужесточением кредитной политики
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам в мае до 31% с 38% за тот же месяц прошлого года, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Уровень одобрений в апреле составил 32%. В начале года он находился на уровне 38-40%.

В бюро кредитных историй отмечают, что снижение данного показателя связано с ужесточением банками кредитных политик в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне.

Также за май 2020 года было выдано 317 тыс. кредитных карт против 655 тыс. в том же месяце годом ранее.

В бюро кредитных историй ожидают восстановления объема выдаваемых карт до 500-600 тыс. единиц в начале осени.

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