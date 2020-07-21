Рыбаки-любители могут получить послабления по вылову омуля на Байкале

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росрыболовство не планирует в ближайшие три года разрешать промышленный вылов омуля на Байкале. При этом ведомство может ввести послабления для рыбаков-любителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

"Промышленное рыболовство в ближайшее три года открывать не планируем. Вместе с тем рассматриваем вопрос расширения возможностей рыбаков - любителей удебными орудиями лова", - сказал официальный представитель Росрыболовства.

Он пояснил, что речь идет об акватории, прилегающей к Байкальску. Этот шаг направлен на развитие туризма.

С 2018 года в РФ действует запрет на промышленный вылов омуля (относится к семейству лососевых рода сиговых рыб), популяция которого резко стала сокращаться с риском полного исчезновения в течение нескольких лет. Также действует ряд ограничений на любительский вылов байкальского омуля. В 2017 году Минприроды прогнозировало, что популяция байкальского омуля может восстановиться в течение трех лет.