МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков на 0,6 процентных пункта. Минимальная ставка рефинансирования составила 7,9%, говорится в пресс-релизе банка.

"Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых", - отмечается в сообщении.

В рамках программы вместе с ипотекой также можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых, уточнили в Сбербанке.

Ранее госбанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке.