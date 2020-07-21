Специалисты ЦАГИ завершили этап испытаний модели самолета схемы "летающее крыло"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершили очередной этап испытаний модели перспективного магистрального самолета, построенного по схеме "летающее крыло" с объединенными крылом и фюзеляжем. Эксперименты прошли в аэродинамической трубе Т-128 ЦАГИ. Исследования, рассчитанные на три года, проводятся в рамках контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ЦАГИ.

Ранее была спроектирована и испытана в аэродинамических трубах ЦАГИ тематическая модель самолета схемы "летающее крыло" с различными вариантами расположения силовых установок и геометрии хвостового оперения. Проведенные эксперименты показали неблагоприятную интерференцию при верхнем расположении мотогондол двигателей, которое обеспечивает наибольшее снижение шума на местности.

Затем ученые продолжили исследования по оптимизации аэродинамической компоновки самолета схемы "летающее крыло" и устранению неблагоприятных эффектов от взаимодействия мотогондол, пилонов и крыла. После цикла расчетно-проектировочных работ была создана новая модель.

"На этой модели впервые реализована возможность испытаний в аэродинамических трубах на ленточной подвеске и на внутримодельных тензовесах. Это позволит повысить точность получаемых экспериментальных данных путем внесения соответствующих поправок на влияние поддерживающих устройств. Кроме того, расширяется перечень аэродинамических труб, в которых может быть испытана модель", - заявил ведущий научный сотрудник отделения аэродинамики самолетов и ракет ФГУП "ЦАГИ", кандидат технических наук Николай Бузоверя.

На данном этапе ученые института изучили интегральные аэродинамические характеристики на крейсерских режимах полета, в том числе и со снятыми мотогондолами - для количественного определения величины аэродинамической интерференции. Испытания подтвердили существенное снижение интерференционного сопротивления.

Следующий этап экспериментов пройдет в аэродинамической трубе Т-106 ЦАГИ. Исследования будут направлены на уточнение результатов весовых испытаний в разных трубах и исследование физики обтекания методами визуализации.

"Летающее крыло" - одна из самых перспективных конфигураций для будущих дозвуковых самолетов пассажирской и грузовой авиации. Ее основное преимущество - возможность получить высокое аэродинамическое качество на крейсерском режиме полета (более 23) и кардинально уменьшить шум на местности путем экранирования двигателей элементами планера. Это позволит не только перевозить больше людей, но и улучшить удельные характеристики воздушного судна, включая аэродинамику, вес и потребление топлива. Исследования по формированию облика самолета схемы "летающее крыло" ведутся в институте несколько лет в рамках НИР "Линия", "Магистраль-технологии" и "Концепт-магистраль".