РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило отказаться от индексаций оплаты труда госслужащим (за исключением военнослужащих) в 2021 году и оптимизировать реформу денежного содержания чиновников в 2021-2022 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ о методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.

Подобная практика сокращения зарплат уже применялась в 2014-2017 годах, в период острой фазы кризиса. Позже, ежегодно, зарплаты чиновников увеличивались на уровень инфляции предыдущего года. По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти была 126,6 тыс. рублей.

В документе не говорится о конкретной возможной сэкономленной сумме на зарплатах, но указывается сумма в 150 млрд рублей, которые ведомство рассчитывает получить за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

Данная система оценка глав регионов была разработана и утверждена президентским указом "Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России". Помимо прочего, в ней существуют 15 критериев соответствия, среди которых, например, уровень бедности, уровень доверия к власти, доступность жилья и так далее.