Кабмин упростил доступ к мерам господдержки производителей электроники

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские производители электроники единовременно получат годовой объем государственных субсидий. Как сообщается во вторник на официальном сайте кабмина, постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее субсидии предприятиям электронной промышленности направлялись два раза в год.

"В этом году порядок выделения средств решили изменить, - отмечается в сообщении. - Электронная промышленность вошла в число отраслей, пострадавших из-за коронавируса. Была приостановлена работа предприятий, появились проблемы с закупкой комплектующих. Поэтому было принято решение дополнительно поддержать участников отрасли".

Предполагается, что субсидии частично покроют затраты на производство электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Выплаты будут рассчитаны без уменьшения на остатки средств, выделенных в 2019 году.

"Участники отрасли также смогут продлить срок исполнения проектов, завершение которых задержалось из-за коронавируса, на один год при сохранении господдержки, - указали в кабмине. - Для этого нужно будет подать заявление в Минпромторг до 25 июля".