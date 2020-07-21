Урожай алычи на Ставрополье на 28% больше прошлогодних показателей

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2020 году завершили сбор алычи, собрав 18,5 т, что на 28% больше, чем в 2019 году. Также в настоящее время в регионе начался сбор летнего яблока, сообщили журналистам во вторник в министерстве сельского хозяйства края.

"В регионе завершен сбор алычи, ее производством в Ставропольском крае занимается ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Минераловодского городского округа. С площади 2 га собрано 18,5 т плодов с урожайностью 93 центнера с гектара. Данный показатель выше на 4 т по сравнению с прошлым годом (2019 год - 14,5 т)", - говорится в сообщении.

В крае возделываются такие сорта алычи, как "Комета" и "Пионерская". Алыча является низкокалорийным продуктом, который содержит большое количество полезных витаминов и минералов. С ее помощью можно улучшить пищеварение и активировать обменные процессы.

"Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений, обозначенное губернатором края Владимиром Владимировым перед региональным АПК. Весной текущего года садоводческими предприятиями заложено 525 га садов, в том числе 161 га питомников. В текущем году на поддержку садоводства выделено свыше 700 млн рублей, в том числе из краевого бюджета 162,1 млн рублей", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве ТАСС также сообщили, что всего на 20 июля собрано 1 043,2 т плодово-ягодной продукции, в том числе черешни - 98 т, вишни - 28 т, алычи - 18,5 т, земляники - 798,7 т, яблок - 94 т. В 2020 году общая площадь уборки плодов - 5 тыс. га, в том числе яблони - 4,6 тыс. га. В структуре уборки летние сорта яблони составляют - 13%, осенние сорта - 70% и зимние сорта - 17%.