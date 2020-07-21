Орешкин: контроль со стороны Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.

"Сейчас правительство в трехмесячный срок, на базе положений указа, будет готовить изменения в национальные проекты. Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным", - сказал Орешкин.

Он отметил, что по итогам рассмотрения советом по стратегическому развитию президент подписал указ, утверждающий национальные цели развития РФ до 2030 года. "По сути это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия", - пояснил помощник президента.

Национальные цели

По словам Орешкина, во многом национальные цели отражают принятые изменения в конституцию.

"Первая цель - это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Здесь два ключевых показателя - это рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами, ниже прожиточного минимума. В целом, например, та же продолжительность жизни - это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывает и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах", - указал Орешкин. Все эти показатели влияют напрямую на продолжительность жизни, поэтому работа будет вестись комплексная по всем направлениям, подчеркнул он.

"Вторая цель - это цель, связанная с возможностями самореализации человека, раскрытие в каждом своих талантов. Здесь главная задача - обеспечение для каждого человека - вне зависимости от того, где он родился, какой уровень достатка имеет его семья - возможность получить качественное образование и реализовать свой талант", - указал помощник президента.

Третье направление - качественная и безопасная среда. Это инфраструктура, дороги, качество жилья, качество окружающей среды. "По этим всем направлениям последние два года ведется уже активная работа, в рамках национальных проектов. Темпы этой работы будут существенно нарастать в ближайшие годы", - добавил Орешкин.

Четвертая национальная цель - достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. Первоочередная задача здесь - восстановление занятости и ситуации на рынке труда после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"В дальнейшем, через рост экономики, через развитие предпринимательства, важно обеспечить выполнение главной задачи - это роста уровня доходов российских семей", - подчеркнул помощник президента.

"Пятая национальная цель - это цифровая трансформация. Это переход на качественно иной уклад разных сфер нашей жизни - и отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. Везде применение цифровых технологий может позволить перейти на качественно иной уровень, обеспечить другой уровень эффективности, и через это достигнуть выполнение всех тех показателей, целей, о которых я уже сказал", - резюмировал Орешкин.