МИД Китая пригрозил США контрмерами в ответ на внесение 11 компаний Китая в черный список

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти примут ответные меры в связи с внесением Министерством торговли США в черный список 11 китайских компаний, обвиняемых в "причастности к нарушению прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Американская сторона использует понятие "защиты прав человека" как предлог. Это противоречит основополагающим принципам международных отношений, - рассказал он на регулярном брифинге. - Мы рассматриваем такие действия как вмешательство во внутренние дела КНР, как меры, которые ущемляют наши национальные интересы. Китай выражает по этому поводу решительный протест".

Как полагает дипломат, главная цель Вашингтона - оказать давление на китайский бизнес, "дестабилизировать ситуацию в Синьцзяне и оклеветать Пекин". "Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты исправили совершенную ошибку и аннулировали подобное решение". Китай примет необходимые дополнительные меры для защиты законных прав своих предприятий", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее Министерство торговли США сообщило о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В октябре прошлого и в июне 2020 года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав нацменьшинств, проживающих в этом регионе.