Трутнев заявил, что задача создать систему преференций в Арктике за полтора года выполнена

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача о создании системы преференций для инвесторов в Арктической зоне РФ выполнена за полтора года, прием заявок на получение статуса резидентов начнется в конце августа. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции во вторник.

"На создание системы преференций мы просили полтора года, задача выполнена, система создана, 13 июля президентом Российской Федерации подписан пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике. <…> Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 29 августа. Очевидно, мы будем анализировать, как будет работать созданная система преференций, и при необходимости будем ее совершенствовать в целях развития экономики Арктической зоны", - сказал Трутнев.

Как отметил полпред, система создана в ответ на внешние и внутренние вызовы - рост конкуренции за Арктику, отток населения, низкое качество жизни, отсутствие инфраструктуры.

"Вся российская Арктика стала специальной экономической зоной. Причем крупнейшей в мире, площадью почти 5 млн кв. км. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в арктическую зону не менее 1 млн рублей в любой не запрещенной на территории Российской Федерации деятельности, может получить статус резидента", - добавил Трутнев.

О преференциях

Согласно принятым законам, статус резидента предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта. Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, может уменьшить сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на сумму налогового вычета, определяемого по особой формуле. Налоговый вычет будет приниматься для новых участков недр, он применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно.

Кроме того, устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении. В частности, будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Один из законов, посвященный налоговым льготам, предусматривает нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны. В пакете законов оговариваются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному документу, закон "создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест".