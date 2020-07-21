ВЭБ и бизнес-школа "Сколково" запустили проект по обучению городских управленцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково" запустили проект по подготовке управленческих кадров для крупнейших городов России. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

"21 июля 2020 года стартует программа подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов", - отмечается в сообщении.

В состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики. В рамках проекта команды познакомятся с передовыми практиками в сфере городского менеджмента. Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят вывести российские города на новый уровень развития.

"Вместе с бизнес-школой "Сколково" мы проработали образовательную программу - специальный MPA (Master of Public Administration - прим. ТАСС). В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда. Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твердым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес. Без такого образовательного элемента сложно добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития", - прокомментировал запуск проекта глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Программа подготовки управленческих кадров для российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.