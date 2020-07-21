Меры поддержки северных городов войдут в госпрограмму развития Арктики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госпрограмма развития Арктики до 2024 года будет включать в себя меры поддержки северных городов, связанные с расселением из ветхих жилых домов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе пресс-конференции во вторник.

"В действительности износ, который сегодня есть в малых арктических городах, он большой. И в том числе в разделе государственной программы мы предусмотрели вопросы, связанные с поддержкой как раз северных городов", - сказал он.

Министр привел в пример город Норильск. По его словам, там необходимо начать расселение ветхих жилых домов, которые еще не получили статус аварийных. "Соответственно, в нашей госпрограмме хотим предусмотреть финансирование в том числе таких городов. В Норильске, Мурманске есть такие вопросы, [есть они] и во многих других регионах нашей Арктики, муниципалитетах, которые входят в Арктическую зону", - отметил Козлов.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.