ЦБ отметил значительное развитие в России новых форматов банковского обслуживания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России отмечает по итогам 2019 года существенное развитие новых форматов банковского обслуживания. В частности, значительно увеличилось количество отделений связи, предоставляющих отдельные банковские услуги, и точек "кэшаут", где россияне могут снять наличные на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В России все большее развитие получают новые форматы банковского обслуживания: количество отделений связи, где возможны отдельные банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22,3% относительно 2018 года (до 36,9 тыс. единиц), количество точек "кэшаут" - с 93 единиц в 2018 году до более 3,7 тыс. единиц, удаленных точек обслуживания с агентами и работниками кредитных организаций - на 3% (до 230,4 тыс. единиц), а также их партнерами (120,2 тыс. единиц - по итогам впервые проведенного замера в 2019 году)", - указано в сообщении.

Также регулятор отмечает продолжающийся устойчивый рост доступности дистанционных денежных переводов и безналичных платежей. Так, количество счетов физлиц с дистанционным доступом, по которым проводились безналичные операции, в 2019 году увеличилось на 6,6%, до 251,8 млн единиц, а безналичные платежи в рознице превысили наличные и составили 64,7%.

В ЦБ считают, что такие показатели были достигнуты в значительной мере за счет развития сети устройств по приему платежных карт. Так, в 2019 году количество POS-терминалов увеличилось на 12,5% и приблизилось к 3 млн единиц, а количество банкоматов возросло на 2,3% по сравнению с предыдущим годом.