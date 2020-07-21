Трутнев заявил, что законопроект о доступе к шельфу Арктики почти согласован

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Разногласия по законопроекту по либерализации доступа частных инвесторов к шельфу Арктики урегулированы, однако остаются спорные вопросы с ФАС и Минэнерго. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

"Законопроект по изменению доступа к шельфу обсуждается активно с большим количеством участников. Разногласия по законопроекту практически урегулированы. На сегодня остались два разногласия - с Минэнерго и ФАС", - сказал он.

С Минэнерго России сохраняются разногласия по доле России в консорциумах с частными инвесторами при работе на шельфе. Министерство выступает за сохранение 50-процентной доли в собственности государства (против 25% в рамках законопроекта), пояснил Трутнев.

Минвостокразвития России в рамках подготовленного законопроекта предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и иностранные компании. Компании могут быть допущены только в том в случае, если "государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа".

Изменения предлагается внести в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года.

Агентом правительства на континентальном шельфе может стать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). "Функции агента правительства России могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", - говорится в проекте. Агент должен будет иметь долю в консорциуме не менее 25,1%.