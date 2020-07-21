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"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva

Июньские продажи внедорожников Niva на российском авторынке составили 2,2 тыс. штук
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© Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" объявил старт продаж внедорожника Niva под маркой Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.

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"21 июля стартуют продажи внедорожника Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи", - отмечается в сообщении.

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа". В конце 2019 года "АвтоВАЗ" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лaда Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, июньские продажи внедорожников Niva на российском авторынке составили 2,2 тыс. штук.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.

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