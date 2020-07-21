Ульяновские аграрии посеяли кормовых культур на 10% больше плана

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии Ульяновской области в 2020 году на 10% превысили план по посеву кормовых культур. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

"В этом году заготовка кормов идет высокими темпами, фактический сев кормовых культур составлял 71,5 тыс. га, что превышает плановое значение на 10%. В том числе кукурузы на силос посеяно 12,6 тыс. га, силосных культур 400 га, однолетних трав 48,53 тыс. га, многолетних трав 5,4 тыс. га. Первыми к заготовке кормов в текущем году приступили хозяйства Новоспасского и Чердаклинского районов", - цитирует пресс-служба Морозова.

Глава региона также отметил, что планы по заготовке сена и сенажа (законсервированной в герметичных емкостях травы) аграриями уже перевыполнены. "Всего заготовлено 56 824 тонны сена, сенажа заготовлено 135 541 тонна. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям осталось заготовить меньше 10% кормов, это позволит обеспечить наши хозяйства кормами собственного производства", - передает пресс-служба слова Морозова.