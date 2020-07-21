Сбербанк вложил 10 млн рублей в стартап по созданию виртуальных персонажей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбербанк приобрел 8,06% в стартапе Malivar в обмен на инвестиции в размере 10 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Компания Malivar разрабатывает технологии для создания и автоматизации виртуальных моделей и цифровой одежды на основе нейросетей и компьютерной графики.

Руководитель акселерационных программ Сбербанка Наталья Магидей, слова которой цитирует пресс-служба, отметила, что стартап Malivar является одним из первых в России, кто создал цифрового аватара, и банк готов поддержать компанию в ее развитии.