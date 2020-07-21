В Волгограде открыли новое производство химпродукции стоимостью 800 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Новое предприятие по выпуску твердого хлорида натрия высокой степени очистки открыто на промышленной площадке волгоградского "Каустика", общая стоимость инвестпроекта составляет 800 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.

"На промышленной площадке АО "Каустик" введено в строй еще одно, девятое по счету, предприятие по выпуску твердого хлорида натрия высокой степени очистки, им занимается компания "Аксон". Общая стоимость инвестпроекта составляет порядка 800 млн рублей, проектная мощность нового производства - 80 тыс. тонн соли в год. На высокотехнологичной линии создано 70 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Сырье для нового производства добывается на Светлоярском месторождении, расположенном недалеко от предприятия. Первой на заводе ввели линию по выпуску кристаллической соли, производство таблетированной соли планируют запустить до конца года. В промышленности хлорид натрия служит сырьем для получения хлора, гидроксида натрия и соды.

В настоящее время химический технопарк на юге Волгограда объединяет три предприятия группы "Никохим" (АО "Каустик", АО "НикоМаг", ООО "Зиракс"), ООО "Волга Индастри", ООО "Праксайр Волгоград", АО "Силд Эйр Каустик", ООО "Пласткаб", ООО "Аксон", а также Волгоградский филиал института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Объем отгруженной продукции этих предприятий за 2019 год составил порядка 30 млрд рублей (37,6% от общего объема отрасли региона).

По данным обладминистрации, во вторник на площадках технопарка с рабочей поездкой побывал губернатор Андрей Бочаров. Он высоко оценил эффективность производства АО "НикоМаг". "Площадка развивается, сейчас мы реализуем еще один экспортоориентированный проект по освоению выпуска оксида магния для трансформаторной стали. До конца года получим продукцию, которая будет соответствовать самым высоким стандартам, мощность новой линии составит 10 тыс. тонн в год, продукцию планируют поставлять в страны Европы, Азии, США", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В этом году в Волгоградской области планируется завершить реализацию 17 промышленных проектов, в том числе создать пять новых производств. Всего с 2014 года в регионе создано 17 новых индустриальных предприятий, модернизировано 48 площадок - общая сумма инвестиций превысила 182 млрд рублей. До 2023 года планируется реализовать еще 35 индустриальных проектов на сумму более 184 млрд рублей.