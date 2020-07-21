Объем ФЦП по развитию Крыма увеличен до 1,2 трлн рублей

ТАСС, 21 июля. Объем Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя продлен до 2024 года. Ее объем увеличен до 1,2 трлн рублей, сообщается на сайте Министерства экономического развития РФ.

"На данный момент принято решение о продлении реализации программы до 2024 года с увеличением объема ее финансирования с 961,20 млрд до 1,2 трлн рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В частности, Решетников подчеркнул, что в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" были успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты по строительству мостового перехода через Керченский пролив, автомобильной трассы "Таврида", магистрального газопровода и аэровокзального комплекса "Симферополь".

Министр также заслушал предложения глав регионов. Так, глава Крыма Аксенов подчеркнул важность введения маркировки "Сделано в России" для товаров, произведенных на полуострове, а также попросил помощи в решении проблемы водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель. В свою очередь, Михаил Развожаев одним из ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы "Таврида" практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек.

Глава Минэкономразвития напомнил, что благодаря ранее принятым решениям удалось сдержать отток капитала и повысить инвестиционную привлекательность полуострова. "Общий объем инвестиций, осуществленных участниками свободной экономической зоны, за последние пять лет превысил 143,8 млрд рублей. Создано порядка 55 тысяч рабочих мест", - уточнил Максим Решетников.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры.