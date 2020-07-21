Аэропорт Ростова-на-Дону Платов готов к возобновлению международного авиасообщения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт Ростова-на-Дону Платов, один из крупнейших на Юге России, готов к возобновлению международных рейсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленного главой Росавиации Александром Нерадько в правительство, сообщила, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты планируется разрешить лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Издание отметило, ссылаясь на представителя крупного российского аэропортового холдинга, что все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Однако Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции.

"Аэропорт Платов готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Платова готовы к обслуживанию иностранных рейсов", - сказал представитель аэропорта.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять государств Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.