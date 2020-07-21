Пулково вошел в первую десятку аэропортов Европы по уровню пассажиропотока в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Пулково вошел в первую десятку аэропортов Европы по объемам пассажиропотока, обслужив около 435 тыс. пассажиров в июне и обойдя по этому показателю аэропорты Хитроу (Лондон), Мюнхен и Осло. Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Пулково второй месяц подряд остается в лидерах рейтинга по пассажиропотоку среди аэропортов Европы, о чем свидетельствуют показатели за май и июнь 2020 года. В последний месяц весны пассажиропоток аэропорта Северной столицы достиг 136 355 человек, благодаря чему в майском рейтинге Международной ассоциации аэропортов ACI мы заняли восьмое место", - рассказали в пресс-службе.

Аэропорт Пулково с 1 по 19 июля восстановил пассажиропоток на российских региональных направлениях до уровня аналогичного периода 2019 года, он составил более 400 тыс. пассажиров, сообщали в пресс-службе ВВСС в понедельник.

По итогам 2019 года пассажиропоток Пулково составил рекордные 19,6 млн человек, по итогам 2020 года планировалось, что число пассажиров, обслуженных авиаузлом, превысит 20 млн. Однако, по скорректированным прогнозам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, показатель сократится вдвое - до 10 млн пассажиров.

В состав консорциума "Воздушные ворота Северной столицы", управляющего аэропортом, входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.