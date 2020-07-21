FT: объемы займов властей Британии в апреле - июне достигли рекордного уровня

ТАСС, 21 июля. Заимствования правительства Великобритании в апреле - июне нынешнего года достигли рекордного уровня за квартал - почти £127,9 млрд ($161,2 млрд), что на £103,9 млрд ($130,9 млрд) превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединенного Королевства (ONS).

Этот показатель, по данным статистики, был превышен только в каждом из 2009-2010 и 2010-2011 финансовых лет (начинается в апреле). Ожидается, что в нынешнем году дефицит бюджета королевства составит £350 млрд ($441 млрд). В апреле - июне, по данным ONS, госрасходы из-за пандемии коронавируса увеличились на 42%, а сумма налоговых поступлений сократилась на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительство страны приняло ряд дорогостоящих мер стимулирования, в том числе программу отпусков и несколько программ кредитования. В связи с пандемией британский кабинет объявил о предоставлении бизнесу кредитных гарантий на £330 млрд (около $400 млрд). В соответствии с программой Birch, утвержденной главой Минфина Риши Сунаком, британские власти разработали план оказания помощи стратегически важным компаниям, вплоть до приобретения их акций. Среди них - авиационные, аэрокосмические, сталелитейные компании, а также автопроизводители, которые сталкиваются с серьезными проблемами в связи с экономическим спадом.

Согласно опубликованному ранее прогнозу британского управления по бюджетной ответственности (OBR), по итогам года страну ждет сокращение ВВП на 10-14%, а восстановление может занять от года до четырех и более лет. OBR также ожидает повышения уровня безработицы с нынешних 3,9% до 8-9% в 2020 году. Число безработных британцев может достичь 3 млн человек.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. 4 июля стартовал третий, самый масштабный этап снятия карантина - принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи. С 13 июля в стране заработали салоны красоты, а с 25 июля заработают фитнес-клубы и бассейны.