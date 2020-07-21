Справороссы внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не ниже уровня инфляции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об индексации всех пенсий в РФ не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Текст документа во вторник разместили в электронной базе данных нижней палаты

"Размер страховой пенсии в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год", - говорится в тексте инициативы.

"Очень многие граждане называли в качестве позитивной поправку [к конституции], которую вносила "Справедливая Россия" об обязательной индексации не реже одного раза в год всех пенсий на уровне не ниже уровня инфляции, - сказал Миронов перед пленарным заседанием Госдумы. - И вот мы вносим соответствующий законопроект. Мы считаем, что индексироваться на уровне не ниже инфляции должны все пенсии: и по старости, и по потере кормильца, и по инвалидности, любые пенсии, в том числе для работающих пенсионеров".