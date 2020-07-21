Дума реформирует контрольно-надзорную деятельность в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о реформе контрольно-надзорной деятельности, входящий в пакет о так называемой "регуляторной гильотине".

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы - "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Принципами осуществления госконтроля станет соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, "оперативность и разумность" при осуществлении госконтроля, а также принцип недопустимости множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не число проведенных проверок и выявленных нарушений.

Отказ от проверок в пользу профилактики

Законопроект в целом предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий, например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование и информирование. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что внеплановая мониторинговая закупка, рейдовый осмотр и внеплановый инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.

Согласно поправкам, отбор проб или образцов продукции при выборочном контроле "осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи". "Случаи обязательного использования видеозаписи при отборе проб (образцов) продукции (товаров) устанавливаются положением о виде контроля", - уточняется в тексте.

Еще одна поправка уточняет, что, если в ходе выборочного контроля отбирались образцы продукции и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности или качеству продукции, при этом сам товар уже утратил свои свойства и не может быть возвращен, контролируемое лицо сможет обратиться с требованием о возмещении стоимости утраченной продукции. Исключения составляет контроль и надзор в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов. Порядок возмещения стоимости установит правительство.

Кроме того, новая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом общий срок взаимодействия в ходе осуществления проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия, 15 часов - для микропредприятия.

Риск-ориентированный подход

Документ устанавливает риск-ориентированный подход при выборе профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям.

Согласно документу, объекты контроля будут отнесены к одной из шести категорий риска причинения вреда: от низкого до чрезвычайно высокого. Для каждой категории риска, кроме низкого, должны быть установлены виды разрешенных контрольно-надзорных мероприятий и их частота. Так, в отношении объектов с чрезвычайно высоким риском проводится не менее одного и не более двух плановых контрольно-надзорных мероприятий в год, в отношении объектов с высоким риском - не менее одного в четыре года, а со значительным - не более одного мероприятия в два года. Если объект относится к категории среднего риска, то контрольно-надзорные мероприятия должны проводиться не менее одного раза в шесть лет, а для категории умеренного риска - не более одного мероприятия в три года.

Перенос на полгода

Изначально предполагалось, что нормы закона вступят в силу с 1 января 2021 года. Однако ко второму чтению профильный комитет по контролю и регламенту уточнил, что нормы закона о государственном и муниципальном контроле в случае его принятия вступят в силу с 1 июля 2021 года.

При этом положения о видах регионального государственного контроля и о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года. До этого момента предлагается применять нормативные правовые акты о порядке организации и осуществления соответствующего контроля, которые приняты в соответствии с законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.

Доклад перед парламентом и единый реестр

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы также уточнил, что правительство РФ будет обязано направлять сводный доклад о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ в Госдуму и Совет Федерации, а также размещать его для всеобщего сведения на своем официальном сайте. Согласно поправкам, правительство должно предоставлять доклад в парламент ежегодно, не позднее 1 июля. Эта норма закона вступит в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект также предполагает создание и ведение единого реестра видов федерального и регионального государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля. Правила его формирования и ведения утвердит правительство РФ, а оператором реестра станет Генпрокуратура РФ. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что формирование реестра начнется с 1 июля 2021 года, а ввод его в эксплуатацию предусмотрен до 1 января 2022 года.