Медведев рассчитывает, что спрос в России восстановится в ближайшее время

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на скорое восстановление потребительского спроса в стране. Об этом он сказал во вторник на встрече с участниками партийного проекта "ПолитСтартап".

"Восстановление экономического спроса и реанимация туристического сектора в полной степени еще не произошли, - сказал председатель партии. - Будем надеяться, что это все-таки произойдет в ближайшем будущем".

"Мировая и российская экономика находятся в рецессии, - констатировал Медведев. - Даже для того, чтобы вернуться на тот уровень, который был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия". Он не исключил, что уже имеющиеся антикризисные меры придется со временем скорректировать.

Медведев также отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес потерпел значительные убытки. По словам председателя партии, для решения этой и других проблем в предвыборной программе партии должен быть блок, посвященный вопросам экономики.