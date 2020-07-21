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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев рассчитывает, что спрос в России восстановится в ближайшее время

Председатель партии "Единая Россия" не исключил, что уже имеющиеся антикризисные меры придется со временем скорректировать

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на скорое восстановление потребительского спроса в стране. Об этом он сказал во вторник на встрече с участниками партийного проекта "ПолитСтартап".

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"Восстановление экономического спроса и реанимация туристического сектора в полной степени еще не произошли, - сказал председатель партии. - Будем надеяться, что это все-таки произойдет в ближайшем будущем".

"Мировая и российская экономика находятся в рецессии, - констатировал Медведев. - Даже для того, чтобы вернуться на тот уровень, который был в прошлом году, нам потребуются очень серьезные усилия". Он не исключил, что уже имеющиеся антикризисные меры придется со временем скорректировать.

Медведев также отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес потерпел значительные убытки. По словам председателя партии, для решения этой и других проблем в предвыборной программе партии должен быть блок, посвященный вопросам экономики.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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