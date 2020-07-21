Дума определяет основы введения обязательных требований в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, определяющий правовые и организационные основы введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, а также оценки их применения. Документ, входящий в пакет о так называемой регуляторной гильотине, уточняет понятие обязательного требования, а также определяет цели, условия и основные принципы их установления.

Согласно документу, обязательные требования - установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей. Обязательные требования могут устанавливаться федеральными законами, договором о Евразийском экономическом союзе, актами, составляющими право ЕАЭС, а также положениями международных договоров РФ, не требующих издания внутригосударственных актов РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом в некоторых случаях обязательные требования могут быть установлены указами президента РФ.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, что в отношении госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос" обязательные требования могут быть установлены соответственно нормативными правовыми актами этих госкорпораций.

Реестр обязательный требований

Инициатива устанавливает, что в целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных лиц должен быть создан реестр обязательных требований. В него войдет перечень обязательных требований, информация об установивших их нормативных правовых актах, а также о сроках их действия.

Порядок формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований установит правительство РФ. Кабмин также установит и оператора реестра. Как уточнил профильный комитет по контролю и регламенту ко второму чтению законопроекта, нормы о создании реестра должны вступить в силу с 1 марта 2021 года.

Сроки вступления в силу

Законопроект предусматривает отмену и обновление нормативных актов, содержащих обязательные требования, новые нормы вступят в силу с 1 ноября 2020 года. При этом с февраля 2021 года вступят в силу нормы, которые устанавливают, что все положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, смогут вступать в силу с 1 марта либо с 1 сентября соответствующего года. Документ также устанавливает, что проекты нормативных правовых актов, устанавливающие обязательные требования, подлежат публичному обсуждению.

Инициатива также устанавливает максимальный срок действия нормативных актов, которые содержат обязательные требования. Так, согласно документу, они должны действовать не более шести лет, но срок их действия может быть продлен в зависимости от результатов оценки их применения.