Госдума одобрила во II чтении экспериментальные правовые режимы в сфере инноваций

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, который регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций.

Проект документа регулирует порядок инициирования, установления, осуществления, мониторинга реализации, определения результатов экспериментальных правовых режимов, определяет требования к их участникам. Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность. Во втором чтении к этому перечню добавилось сельское хозяйство, а также иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные правительством.

Основной идеей разработки проекта федерального закона является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому правительством РФ), говорится в пояснительной записке.

В кабмине подчеркивают, что на данный момент в России отсутствует общий механизм установления экспериментальных правовых режимов. "В отсутствие такого механизма складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов", - отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать экспериментальные правовые режимы в рамках полномочий регионов. В сфере финансовых технологий Банк России предлагают наделить полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса ЦБ.

Последствия принятия закона

Ожидаемыми последствиями принятия документа являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного управления, следует из пояснительной записки. Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Установление экспериментального правового режима должно, в частности, привлекать инвестиции в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций.

Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций ("регуляторных песочницах") будет способствовать развитию цифровой экономики, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы выполнили прямое поручение президента - завершить работу над законом до 26 июля", - подчеркнул он.

"Регуляторные песочницы", по его словам, уже действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре.

"Смысл таких режимов в том, чтобы снять правовые ограничения, сдерживающие разработку и быстрое внедрение инноваций. В сфере высоких технологий критически важно не упустить момент и не отстать от других стран. Особый режим позволит применить новые цифровые технологии в сфере транспорта, в медицине, образовании, и на практике проверить, насколько они полезны и перспективны", - сказал Володин. При этом он отметил, такие эксперименты должны проводиться с соблюдением всех норм безопасности.

Поправки ко II чтению

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, установление экспериментального правового режима не может являться основанием для предоставления его участникам налоговых льгот.

Инициатором установления экспериментального правового режима может стать государственный орган, орган местного самоуправления (в части предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), юрлицо, индивидуальный предприниматель (для юрлиц и ИП законопроектом предусматривается ряд требований, которым они должны соответствовать, чтобы иметь возможность стать инициатором установления экспериментального правового режима).