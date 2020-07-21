"Роснефть" ограничит добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за сделки ОПЕК+

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.

"Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на "Роснефть" требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", - отмечается в сообщении.

"Сотрудники предприятия будут временно привлечены к выполнению работ, связанных с обслуживанием технологического оборудования, проведением текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, мониторингом состояния объектов нефтегазодобычи", - уточняют в компании.

"Роснефть" также прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти из-за изношенности трубопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре и рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода.

"В настоящее время компания активно прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти в связи с изношенностью магистрального трубопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре. "Роснефть" рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз", - отмечается в сообщении.