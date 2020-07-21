План спасения евроэкономики. Саммит ЕС завершился сложным компромиссом

Как говорится в итоговом документе саммита, общая сумма семилетнего бюджета ЕС составляет €1 074,3 млрд. Эта цифра почти на €100 млрд меньше, чем изначально предлагала Еврокомиссия.

БРЮССЕЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Саммит ЕС, на котором обсуждался план восстановления сообщества после пандемии и семилетний бюджет на 2021-2027 годы, завершился сложным компромиссом. После переговорного марафона, продолжавшегося почти 90 часов (около четырех суток), главы государств и правительств 27 стран ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1 074,3 млрд и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Таким образом, в течение семи ближайших лет Евросоюз получит суммарные фонды в €1,824 трлн, что почти вдвое превышает бюджет завершающегося семилетнего периода 2014-2020 годов в €0,96 трлн.

Как заявил на пресс-конференции Шарль Мишель, впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам. "Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату", - сказал он, подчеркнув, что "достигнутое соглашение - это намного больше, чем деньги". "Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев", - добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "восстановление ЕС будет "зеленым". "Бюджет покроет "зеленую сделку" (Еврокомиссии по переходу на экологичную экономику - прим. ТАСС). Мы инвестируем в будущее Евросоюза. У Европы теперь есть шанс выйти из кризиса сильнее, чем раньше", - сказала она.

Фонд восстановления

Согласно итоговому документу саммита, лидеры также одобрили создание внебюджетного фонда восстановления экономики объемом в €750 млрд под названием "ЕС нового поколения". Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

Обязательное условие при освоении средств из этого фонда - не менее 30% от всех предоставленных каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на "позитивные климатические проекты". То есть проекты, нацеленные на внедрение зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения - всего, что будет способствовать выполнению задачи Еврокомиссии по строительству к 2050 году в ЕС экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Из этих денег между странами ЕС €390 млрд могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), €360 млрд - в виде льготных кредитов (льгота образуется за счет более высокого кредитного рейтинга у Еврокомиссии, чем у проблемных стран ЕС). Проекты для финансирования в рамках этого фонда должна предоставляться правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. Деньги, выделяемые в виде грантов, должны быть полностью распределены до 2023 года. Самый большой их объем получит Италия - почти €209 млрд - €81 млрд в виде грантов и почти €128 млрд в виде льготных займов.

Общий долг ЕС

Ключевое решение в рамках создания фонда восстановления подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что лидеры ЕС впервые в истории договорились размещать общие долговые обязательства Евросоюза. То есть деньги в долг возьмет весь ЕС, а не отдельные его страны, как было ранее.

"Мы уверены, что с помощью денег, которые мы все вместе сможем занять на рынке капитала, мы сможем направить средства в сектора и регионы, которые более всего в этом нуждаются. Возврат этого долга будет осуществляться странами ЕС на основании удельного веса их экономик в общей экономике ЕС, а также за счет собственных ресурсов бюджета ЕС, полученных, в частности, за счет введения новых налогов. Этот долг не зависит от того, сколько средств фонда использовала каждая из них. Таким образом мы добьемся реального справедливого перераспределения средств внутри ЕС", - пояснил Макрон.

На практике это означает, что общий долг ЕС страны сообщества будут возвращать по тому же принципу, как строится бюджет сообщества - страна платит тем больше, чем больший удельный вес занимает ее экономика в общеевропейской и чем большей покупательской способностью обладает ее населения. То есть богатые страны должны будут вернуть большую часть этого долга, а бедные - меньшую, тогда как собранные средства пойдут в первую очередь именно бедным странам.

Позитивные и разрушительные последствия

Решение о формировании общеевропейского займа может иметь как позитивные, так и совершенно разрушительные последствия для всего европейского проекта. Среди позитивных факторов - достижение соглашения, которое позволит в ближайшие годы оживить экономику миллиардами заемных средств, получение Евросоюзом имиджа "социального проекта", который справедливо перераспределяет ресурсы между богатыми и бедными странами, и новый шаг к повышению степени интеграции сообщества, получения принципиально новых полномочий Брюсселем и ослабление позиций национальных правительств.

Однако привлечение в экономику €750 млрд дешевых государственных денег не гарантирует ни ее эффективности, ни ее полноценного восстановления, тогда как долговое бремя для всех без исключения стран ЕС значительно возрастет, а оно и так уже у целого ряда стран ЕС превышает 100% ВВП.

Вся идея этого плана заключается в том, чтобы мощным финансовым толчком подтолкнуть экономику к восстановлению и росту, а затем без особого напряжения отдать налоги. Однако практика как бизнеса, так и госуправления (включая недавнюю историю мирового финансового кризиса, за которым в Европе последовал крайне тяжелый кризис суверенной задолженности) свидетельствуют, что подобная комбинация срабатывает далеко не всегда. Очень серьезным "неизвестным" в этом уравнении остается возможная вторая волна пандемии. А ведь даже без ее учета Еврокомиссия прогнозирует, что в 2020 году спад ВВП Евросоюза составит 8,3%

Инновационные налоги

Для возврата огромного долга в €750 млрд ЕС намерен ввести "инновационные налоги", в частности, налог на не переработанный пластик, налог на цифровые транзакции, особый режим таможенных пошлин на товары из не входящих в ЕС стран "с более низкими климатическими стандартами, чем в Евросоюзе".

Это неизбежно приведет к росту цен практически на все импортные товары, а это 90% потребительских товаров на полках европейских магазинов сегодня. Вопрос состоит в том, удастся ли использовать взятые в кредит деньги так, чтоб они принесли больше прибыли, чем будет стоить этот долг.

Разногласия между бедными и богатыми

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил незадолго до окончания саммита, когда результат еще не был очевиден, что "перед началом встречи глубокие разногласия между бедными и богатыми странами сообщества исчислялись десятками, к концу третьего дня их число удалось сократить до четырех". Их удалось разрешить в течение последней ночи саммита.

Богатые страны Северной и Западной Европы - доноры бюджета ЕС - хотели платить в евроказну меньше и получить максимальный контроль над тем, как бедные страны тратят деньги. Страны - бенефициары евробюджета - Восточная и Южная Европа - хотели получить максимум при минимальных мерах наднационального контроля. При этом у каждой из 27 стран ЕС были еще и отдельные собственные требования, будь до запросы на индивидуальные скидки при исчислении их взноса в бюджет, требование получать максимум денег из бюджета безвозмездно, а не в долг, или идея введения прямой связи между объемом денег из бюджета ЕС, который получает страна сообщества и степенью соблюдения в этой стране европейских норм и ценностей.

Ситуацию было бы сложно разрешить, если бы у всех лидеров не было понимания, что провал этого саммита означал бы признание Евросоюзом своего бессилия перед лицом экономических последствий пандемии. Как следствие, встал бы вопрос, для чего вообще нужно такое сообщество.

Денис Дубровин