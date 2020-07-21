Доброхвалова назначена старшим вице-президентом Сбербанка, курирующим рекламу и медиа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Татьяна Доброхвалова назначена на должность старшего вице-президента Сбербанка и руководителя индустрии рекламы и медиа, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Доброхвалова будет отвечать за развитие компаний экосистемы Сбербанка, работающих в сфере медиа и рекламы, а также за партнерские программы в этих индустриях, уточняется в сообщении.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, комментируя назначение Доброхваловой, отмечает, что приход такого опытного специалиста поможет Сбербанку в кратчайшие сроки выстроить оптимальное взаимодействие внутри группы и занять ведущие позиции на рынках рекламы и медиа.

До прихода в Сбербанк Доброхвалова занимала должность заместителя генерального директора "Газпром-медиа холдинг". Ранее была первым вице-президентом АНО "Организационный комитет "Сочи-2014", первым заместителем генерального директора Заявочного комитета "Сочи-2014", возглавляла маркетинговые коммуникации в ОАО "Мобильные телесистемы".