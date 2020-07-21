Госдума приняла закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным. Закон коснется граждан, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Авторы документа обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства. "По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан - должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил ранее Николай Николаев, при доработке документа ко второму чтению было решено упростить предлагаемую процедуру, чтобы из нее полностью были исключены профессиональные участники рынка - арбитражные управляющие, и вся эта процедура происходила через многофункциональные центры.

Также, по словам Николаева, была достигнута договоренность, что через процедуру банкротства могут проходить граждане - должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, при этом отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может являться препятствием для прохождения этой процедуры банкротства. Гражданин, у которого закончено исполнительное производство, сможет подать через МФЦ соответствующее заявление, МФЦ проверяет, насколько это корректно, и через 6 месяцев человек становится банкротом. С момента принятия заявления человек освобождается от различных штрафов и через шесть месяцев, если ни у кого нет никаких претензий, человек становиться банкротом по закону, рассказал Николаев.

МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений, с использованием общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве, опубликованных на сайте Федеральной службы судебных приставов в интернете.

В случае соблюдения гражданином этих условий МФЦ в течение трех рабочих дней осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), а если эти условия не соблюдены, МФЦ в течение трех рабочих дней возвращает гражданину поданное им заявление с указанием причины возврата. Возврат заявления может быть обжалован в арбитражный суд по месту жительства гражданина. В случае возврата заявления гражданин имеет право повторно обратиться с таким заявлением не ранее чем через месяц со дня возврата. Гражданин вправе подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке повторно не ранее чем по истечении 10 лет после дня прекращения процедуры внесудебного банкротства или ее завершения.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.