"Газпром нефть" намерена на 50% снизить потребление электроэнергии на своих АЗС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена до 2023 года направить свыше 200 млн рублей на модернизацию оборудования на автозаправочных станциях, уже сейчас оно было заменено на более 600 АЗС, что позволило повысить уровень энергосбережения ряда станций - до 50%, сообщает компания.

"Ответственное ведение бизнеса, применение современных экологических технологий и передовых практик в области устойчивого развития - стратегические приоритеты сети АЗС "Газпромнефть". В проект повышения энергоэффективности всех автозаправочных станций планируется инвестировать свыше 200 млн рублей до 2023 года", - отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Одной из мер повышения энергоэффективности стало внедрение рекуперации в системе вентиляции на АЗС, что позволяет сохранить от 60 до 95% тепла и повторно использовать энергию в технологическом процессе. Это решение включено в типовой проект новых станций.

"Пилотный проект комплекса автоматизации инженерных систем на АЗС сети "Газпромнефть" подтвердил эффективность энергосбережения до 29%. Система анализирует текущую температуру и количество посетителей в помещениях АЗС и подбирает наиболее оптимальные параметры кондиционирования и вентиляции или отопления", - отмечает компания.

Обновление инфраструктуры автозаправочных станций "Газпром нефти" также включает замену светового оборудования. Срок эксплуатации новых энергоэффективных светодиодных систем АЗС в десятки раз выше, чем у других систем искусственного освещения. Также повышение энергоэффективности сети АЗС обеспечивается использованием светочувствительных датчиков, регулирующих освещение станций в зависимости от времени суток.

Помимо программы повышения энергоэффективности, сеть АЗС реализует экологические инициативы по сбору и безопасной утилизации использованных автомобильных шин. На данный момент компанией было собрано и отправлено на вторичную переработку свыше 600 тонн.