Исследование: почти две трети ресторанов в РФ ожидают восстановления бизнеса к концу года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 59% российских ресторанов прогнозируют возвращение к показателям выручки на докризисном уровне к концу 2020 года. Об этом говорится в исследовании агентства Data Insight и Delivery Club.

Согласно опросу, который проводился в начале июля среди более чем 600 рестораторов, сотрудничающих с Delivery Club, большая часть ресторанов (59%) прогнозирует восстановление выручки до конца этого года, еще 14% - весной 2021 года, а 27% рестораторов предпочли не давать точный прогноз и сообщили, что рассчитывают на восстановление индустрии только после полного окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер.

Более трети опрошенных считают, что при онлайн-заказе блюд рост спроса на их доставку продолжится и после окончательного выхода из кризиса, чуть меньше респондентов полагают, что он останется на прежнем уровне. На первую неделю июля в среднем 40% заказов оформляется на доставку, "навынос" - 32%, а "в зале" - 28%.

"На увеличение доли доставки в общем числе заказов может также влиять растущая популярность dark kitchens (отдельные кухни, работающие только на доставку). По данным опроса, 6% респондентов открыли такие кухни во время режима самоизоляции, еще 12% собираются это сделать, а 8% уже работали в таком формате по состоянию на март 2020 года", - отмечается в исследовании.