Минтранс, РЖД и "Трансконтейнер" будут развивать транспортно-логистические центры на Урале

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минтранс, РЖД и "Трансконтейнер" и правительство Свердловской области договорились о взаимодействии по проекту "Транспортно-логистические центры" на территории региона. Об этом говорится в сообщении РЖД. Проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный правительством РФ.

"Одним из первых транспортно-логистических проектов, включенных в программу создания сети узловых центров на территории России, стал ТЛЦ в районе станции Седельниково в Сысертском городском округе Свердловской области. В рамках соглашения стороны договорились совместно подготовить "дорожную карту" формирования нового комплекса по стандартам, определенным генеральной схемой развития сети ТЛЦ, провести предварительную оценку и источники необходимых инвестиций", - отмечается в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов, директор по корпоративному управлению ОАО "РЖД" Андрей Старков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент ПАО "Трансконтейнер" Александрс Исуринс.

Такие транспортно-логистические центры создаются в том числе для снижения логистических издержек, повышения скорости и надежности доставки грузов, повышения качества транспортных услуг.

"ТЛЦ в районе станции Седельниково, примыкающей к Екатеринбургской кольцевой автодороге и автомагистрали М-5 (Екатеринбург - Челябинск), может быть реализован в формате "грузовая деревня". Ее ключевой принцип - расположение в районе индустриального парка на пересечении основных транспортных потоков. Такой формат предусматривает предоставление клиентам полного комплекса логистических услуг: от непосредственно перевозки, сборки, упаковки, маркировки, консолидации и деконсолидации, погрузки и разгрузки до доставки продукции "до двери". Мощность будущего логистического терминала может составить от 4,3 млн т до 10 млн т грузов в год", - отмечается в сообщении РЖД.