Gett привлек $100 млн инвестиций

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Онлайн-сервис по заказу такси Gett вышел в прибыльность в трех странах присутствия - в Израиле, России и Великобритании. Об этом говорится в сообщении российского представительства компании.

"Несмотря на COVID-19, компании Gett удалось достичь финансовых целей, поставленных до начала пандемии. Это стало возможным благодаря стабильному, несмотря на локдаун, потоку заказов в B2B-сегменте. В декабре 2019 г. Gett сообщил о выходе на операционную прибыль, отчитавшись о положительном консолидированном показателе EBITDA (до вычета расходов на R&D). В июне 2020 г. компания достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности. Компания уверенно движется к достижению положительного денежного потока уже в первом квартале следующего года, еще до выхода на IPO", - говорится в сообщении.

В марте прошлого года основатель и генеральный директор онлайн-сервиса по заказу такси Gett Дэйв Вайсэр сообщал ТАСС, что не исключает выхода компании на IPO в 2019 году. Сейчас в компании заявили, что готовятся к потенциальному выходу на IPO. "Точное время выхода будет определяться рыночными условиями и решением совета директоров и акционеров Gett", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Кроме этого, компания во вторник объявила, что Gett привлек $100 млн от новых и существующих инвесторов. Эти средства пойдут на развитие международной SaaS-платформы для корпоративных клиентов. Совокупный объем привлеченных Gett инвестиций превышает $750 млн.

"Достижение статуса прибыльной и полностью профинансированной компании - это критически важный этап для Gett. Успешно закрытый раунд подчеркивает уверенность инвесторов в нашем видении. Полученные средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO", - цитирует пресс-служба слова CEO Gett Дэйва Вайсера.

Gett - онлайн-сервис для заказа перевозок, работающий в 4 странах - Израиль, Россия, Великобритания и США (работает через партнера - сервис Lyft) странах 120 городов по всему миру, в том числе и в России. Штаб-квартира компании находится в Израиле. Сервис работает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения.